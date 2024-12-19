Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен приоритеты работы нового состава ЕС и вступление Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе президента.

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за ее личные усилия для консолидации единства в ЕС вокруг Украины, ведь общая позиция Украины и всех других стран Европы важна для приближения справедливого мира.

"Ключевые темы переговоров – приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС. Президент отметил, что Украина рассчитывает на открытие двух кластеров в начале польского председательства в Совете Евросоюза", – говорится в сообщении.

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Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили использование замороженных российских активов на нужды Украины. Президент поблагодарил за новую макрофинансовую помощь от ЕС объемом 18,1 млрд евро в рамках кредита G7 и отметил, что Украина ожидает получения первого транша уже в январе 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом ЕС заявил, что будет просить Евросоюз о защите нескольких объектов в Украине, но рассчитывает и на США.

Как сообщала "Европейская правда", на встречах в Брюсселе Зеленский говорил о миротворцах в Украине.

Также Зеленский и Макрон договорились о подготовке еще одной украинской бригады.

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