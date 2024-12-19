У Британії не виключили спрямування своїх військових в Україну для навчальної місії

Британські війська можуть бути направлені в Україну для проведення навчань, оскільки Велика Британія прагне взяти на себе нову роль лідера підтримки України у війні.

Про це заявив The Times міністр оборони Британії Джон Гілі, передає "Європейська правда".

Джон Гілі сказав, що Велика Британія повинна "зробити навчання більш відповідними до того, що потрібно українцям", при цьому він залишив двері відкритими для того, щоб навчання проходили не в Британії, а в Україні.

"Ми (повинні) полегшити доступ українців до навчання, і ми (повинні) працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати і мобілізувати більше новобранців", – сказав він в інтерв'ю The Times під час візиту в Україну.

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Відповідаючи на запитання, чи означає це поширення підготовки українських новобранців у Британії на саму Україну, він сказав: "Ми будемо шукати, де тільки зможемо, щоб відповісти на те, чого хочуть українці. Це вони воюють".

The Times була єдиним ЗМІ, яке супроводжувало Гілі в поїздці до Києва.

Як повідомлялося, Велика Британія має намір продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території і протягом усього 2025 року.

Під час візиту Гілі також стало відомо про пакет військової допомоги Україні від Британії загальною вартістю у $286 млн.