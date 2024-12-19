В Британии не исключили направления своих военных в Украину для учебной миссии

Британские войска могут быть направлены в Украину для проведения учений, поскольку Великобритания стремится взять на себя новую роль лидера поддержки Украины в войне.

Об этом заявил The Times министр обороны Великобритании Джон Хили, передает "Европейская правда".

Джон Гили сказал, что Великобритания должна "сделать обучение более соответствующими тому, что нужно украинцам", при этом он оставил двери открытыми для того, чтобы обучение проходили не в Британии, а в Украине.

"Мы (должны) облегчить доступ украинцев к обучению, и мы (должны) работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", – сказал он в интервью The Times во время визита в Украину.

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Отвечая на вопрос, означает ли это распространение подготовки украинских новобранцев в Британии на саму Украину, он сказал: "Мы будем искать, где только сможем, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы. Это они воюют".

The Times была единственным СМИ, которое сопровождало Хили в поездке в Киев.

Как сообщалось, Великобритания намерена продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории и в течение всего 2025 года.

Во время визита Хили также стало известно о пакете военной помощи Украине от Британии общей стоимостью в $286 млн.