У "парламенті" Абхазії застрелили депутата під час розгляду закону про майнінг криптовалют

У "парламенті" невизнаної Абхазії під час обговорення закону про майнінг криптовалют суперечка дійшла до стрілянини, внаслідок якої один "депутат" загинув та ще один отримав поранення.

Про це інформує "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями місцевих ресурсів, стрілянина у "парламенті" сталася під час обговорення закону про майнінг криптовалют.

"Депутати" Адруг Харазія і Кан Кварчія почали бурхливу суперечку, яка дійшла до того, що Харазія вихопив вогнепальну зброю і почав стріляти в опонента. "Під роздачу" потрапив Вахтанг Голандзія, який спробував розняти їх.

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У підсумку Голандзія отримав серйозне поранення і помер невдовзі після госпіталізації, що офіційно підтвердили у "МОЗ" Абхазії та керівництві лікарні. У Кварчії прострелена рука та поранення "волосистої частини голови", його оперують.

Адгур Харазія втік з місця подій. В. о. лідера невизнаного регіону Бадра Гунба зібрав спецнараду у зв’язку з подією, де йому доповіли про "заходи, що вживаються генеральною прокуратурою у зв’язку з подіями".

Про Харазію згадують, що його у 2020 році вже затримували за звинуваченнями у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень та незаконному зберіганні й носінні вогнепальної зброї після того, як він поранив представника адміністрації ринку у Сухумі.

Нагадаємо, у листопаді в Абхазії відбулися бурхливі протести через незгоду з "інвестиційною угодою", підписаною з Росією.

У результаті абхазька "влада" відмовилась від ратифікації угоди, а "президент" і "премʼєр" невизнаної країни пішли у відставку, а "парламент" відхилив угоду.

Читайте більше у статті Штурм "парламенту" та відставка "президента": що стоїть за протестами в окупованій Абхазії.