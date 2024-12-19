В "парламенте" Абхазии застрелили депутата во время рассмотрения закона о майнинге криптовалют

В "парламенте" непризнанной Абхазии при обсуждении закона о майнинге криптовалют спор дошел до стрельбы, в результате которой один "депутат" погиб и еще один получил ранения.

Об этом информирует "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Согласно сообщениям местных ресурсов, стрельба в "парламенте" произошла во время обсуждения закона о майнинге криптовалют.

"Депутаты" Адруг Харазия и Кан Кварчия начали бурный спор, который дошел до того, что Харазия выхватил огнестрельное оружие и начал стрелять в оппонента. "Под раздачу" попал Вахтанг Голандзия, который попытался разнять их.

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В итоге Голандзия получил серьезное ранение и скончался вскоре после госпитализации, что официально подтвердили в "Минздраве" Абхазии и руководстве больницы. У Кварчии прострелена рука и ранение "волосистой части головы", его оперируют.

Адгур Харазия сбежал с места событий. И. о. лидера непризнанного региона Бадра Гунба собрал спецсовещание в связи с происшествием, где ему доложили о "мерах, принимаемых генеральной прокуратурой в связи с событиями".

О Харазии вспоминают, что его в 2020 году уже задерживали по обвинению в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия после того, как он ранил представителя администрации рынка в Сухуми.

Напомним, в ноябре в Абхазии прошли бурные протесты из-за несогласия с "инвестиционным соглашением", подписанным с Россией.

В результате абхазская "власть" отказалась от ратификации соглашения, а "президент" и "премьер" непризнанной страны ушли в отставку, а "парламент" отклонил соглашение.

Читайте больше в статье Штурм "парламента" и отставка "президента": что стоит за протестами в оккупированной Абхазии.