Парламент Німеччини – Бундестаг – у четвер, 19 грудня, затвердив нові правила діяльності Федерального конституційного суду в Конституції, покликані захистити їх від впливу радикальних політичних сил у майбутньому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Нові правила, погоджені основними політичними силами Німеччини ще в липні, закріплюють термін перебування на посаді суддів Конституційного суду (не більше 12 років), віковий ценз для суддів (не старші 68 років) та обмеження загальної кількості суддів (16).

Щоб гарантувати незалежність суддів конституційного суду Німеччини, вони не можуть бути переобрані. Крім того, для зміни правил роботи суду тепер потрібна більшість у дві третини голосів, а не проста більшість, як досі.

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Німецькі депутати заявили, що зміни покликані зміцнити незалежність Федерального конституційного суду та запобігти захопленню судової влади, як це сталось у нацистському минулому Німеччини.

Голосування стало рідкісним прикладом згоди між політичними партіями ФРН напередодні дострокових виборів до Бундестагу, яке відображає все більше занепокоєння щодо ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Наразі "АдН" набирає 19% голосів і після наступних виборів вона може стати головою опозиційною партією Німеччини.

Партія має мало шансів сформувати уряд, оскільки інші політсили виключили співпрацю з нею. Однак цього місяця вона вперше визначила свого кандидата в канцлери – ним стала співлідерка "АдН" Аліса Вайдель.

Більше про Вайдель читайте у статті Христини Бондарєвої Матір, лесбійка та "подруга Путіна".