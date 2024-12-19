Парламент Германии – Бундестаг – в четверг, 19 декабря, утвердил новые правила деятельности Федерального конституционного суда в Конституции, призванные защитить их от влияния радикальных политических сил в будущем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новые правила, согласованные основными политическими силами Германии еще в июле, закрепляют срок пребывания в должности судей Конституционного суда (не более 12 лет), возрастной ценз для судей (не старше 68 лет) и ограничения общего количества судей (16).

Чтобы гарантировать независимость судей конституционного суда Германии, они не могут быть переизбраны. Кроме того, для изменения правил работы суда теперь требуется большинство в две трети голосов, а не простое большинство, как до сих пор.

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Немецкие депутаты заявили, что изменения призваны укрепить независимость Федерального конституционного суда и предотвратить захват судебной власти, как это произошло в нацистском прошлом Германии.

Голосование стало редким примером согласия между политическими партиями ФРГ накануне досрочных выборов в Бундестаг, которое отражает все большее беспокойство относительно ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Сейчас "АдГ" набирает 19% голосов и после следующих выборов она может стать председателем оппозиционной партией Германии.

Партия имеет мало шансов сформировать правительство, поскольку другие политсилы исключили сотрудничество с ней. Тем не менее, в этом месяце она впервые определила своего кандидата в канцлеры – им стала солидерка "АдН" Алиса Вайдель.

Больше о Вайдель читайте в статье Кристины Бондаревой Мать, лесбиянка и "подруга Путина".