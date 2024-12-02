На заводах Volkswagen у Німеччині 2 грудня розпочнуться страйки

Німецька профспілка працівників металургійної промисловості IG Metall закликала співробітників Volkswagen до попереджувальних страйків, які розпочнуться на всіх заводах VW у понеділок, 2 грудня.

Про це заявив голова регіонального відділення IG Metall у федеральній землі Нижня Саксонія Торстен Грегер, його цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, IG Metall хоче послати сигнал попереджувальними страйками на VW. Страйки заплановані на дев'яти з десяти німецьких заводів.

Грегер зазначив, що у ніч на неділю минув термін домовленостей між працівниками та керівництвом Volkswagen, які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом.

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Ще у переддень закінчення цього терміну профспілка IG Metall оголосила, що найближчим часом "на всіх заводах" автогіганта, який планує масові скорочення співробітників та зниження зарплати, пройдуть попереджувальні страйки.

За словами Грегера, цей крок став логічним наслідком того, що VW і після тарифних переговорів має намір провести звільнення і закрити кілька заводів у Німеччині.

"Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати. Найближчим часом виробництво буде тимчасово призупинено на всіх заводах", – заявив він.

Зазначається, що у Вольфсбурзі на ранок запланований мітинг безпосередньо біля будівлі правління, де мають намір виступити Грегер і голова виробничої ради Даніела Кавалло.

Подальші мітинги заплановані, зокрема, у Цвікау, Емдені, Хемніці, Дрездені та Зальцгітері, а також у Ганновері та Брауншвейгу.

Попереджувальний страйк триватиме близько двох годин, а потім буде повторюватися в кожну зміну, повідомив представник компанії. У проміжках між ними виробництво продовжуватиметься у звичайному режимі.

У жовтні стало відомо, що Volkswagen може оголосити про закриття трьох заводів на батьківщині вперше за свою 87-річну історію, а також про масові звільнення і 10-відсоткові скорочення заробітної плати для працівників, які збережуть роботу.

Крім того, тисячі німецьких робітників розпочали 29 жовтня загальнонаціональні страйки з вимогою підвищення заробітної плати.