На заводах Volkswagen в Германии 2 декабря начнутся забастовки

Немецкий профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall призвал сотрудников Volkswagen к предупредительным забастовкам, которые начнутся на всех заводах VW в понедельник, 2 декабря.

Об этом заявил председатель регионального отделения IG Metall в федеральной земле Нижняя Саксония Торстен Грегер, его цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, IG Metall хочет послать сигнал предупредительными забастовками на VW. Забастовки запланированы на девяти из десяти немецких заводов.

Грегер отметил, что в ночь на воскресенье истек срок договоренностей между работниками и руководством Volkswagen, которые обязывают решать трудовые споры мирным путем.

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Еще до истечения этого срока профсоюз IG Metall объявил, что в ближайшее время "на всех заводах" автогиганта, который планирует массовые сокращения сотрудников и снижение зарплаты, пройдут предупредительные забастовки.

По словам Грегера, этот шаг стал логичным следствием того, что VW и после тарифных переговоров намерен произвести увольнения и закрыть несколько заводов в Германии.

"Теперь последуют предупредительные забастовки, которые компания не сможет проигнорировать. В ближайшее время производство будет временно приостановлено на всех заводах", – заявил он.

Отмечается, что в Вольфсбурге на утро запланирован митинг непосредственно у здания правления, где намерены выступить Грегер и председатель производственного совета Даниэла Кавалло.

Дальнейшие митинги запланированы, в частности, в Цвикау, Эмдене, Хемнице, Дрездене и Зальцгитере, а также в Ганновере и Брауншвейге.

Предупредительная забастовка продлится около двух часов, а затем будет повторяться в каждую смену, сообщил представитель компании. В промежутках между ними производство будет продолжаться в обычном режиме.

В октябре стало известно, что Volkswagen может объявить о закрытии трех заводов на родине впервые за свою 87-летнюю историю, а также о массовых увольнениях и 10-процентных сокращениях заработной платы для работников, которые сохранят работу.

Кроме того, ысячи немецких рабочих начали 29 октября общенациональные забастовки с требованием повышения заработной платы.