В Швеции трех человек обвиняют в подготовке исламистского теракта

Шведская прокуратура выдвинула обвинения трем лицам в подготовке террористического преступления, связанного с "Исламским государством" (ИГИЛ).

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Швеции, сообщает "Европейская правда".

Три человека обвиняются в подготовке террористических преступлений и преступлениях с применением оружия при отягчающих обстоятельствах.

"Расследование показывает, что указанные террористические преступления имеют международные связи с ИГИЛ, в основном в Сомали, а также с лицами, находящимися под следствием в связи с терроризмом за рубежом", – говорится в сообщении.

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Трех указанных лиц и еще одного также обвиняют в участии в террористической организации.

Фигуранты дела выполняли разные роли, но все они связаны с исламской культурной организацией в городе Тюресе.

В ожидании суда они находятся под стражей.

"Это большое и сложное расследование... Часть доказательств заключается в том, что человек присягнул на верность ИГИЛ и активно искал несовершеннолетних исполнителей, которые, в частности, могли бы совершать атаки. Несмотря на то, что мы не нашли оружия, которое бы использовалось при подготовке преступления, я считаю, что доказательства являются весомыми", – говорит старший прокурор Ларс Хедвалл, который возглавляет расследование.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия.

Перед тем правоохранительные органы Литвы задержали двух граждан Испании, планировавших совершить террористический акт в городе Шяуляй на севере балтийского государства.