Лідер експартнерів Шольца по уряду не планує відставки через скандал з "планом розвалу коаліції"

У Німеччині лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер не планує йти з керівництва політсили через скандал довкола злитого внутрішнього документа, де йшлося про плани розвалу урядової коаліції.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Генеральний секретар ВДП Біжан Джир-Сараї, який відповідав за стратегію партії та виборчу кампанію, у п'ятницю через скандал з документом про так звані "заходи до дня "Д" подав у відставку. Лінднер продовжує наполягати, що не бачить причин робити так само.

На запитання в ефірі ARD Лінднер сказав, що не планує відставки і планує бути першим номером своєї політсили на майбутніх виборах.

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Лідер "вільних демократів" заявив, що політсила не була готова продовжувати політику коаліції через те, що це надто розходилося з їхніми переконаннями.

Лінднер наполягає, що коаліція розвалилася не через дії "вільних демократів", а через те, що більшість громадян перестали погоджуватися з її політикою і всередині були значні розбіжності. Він пояснив, що партія просто провела підготовку до сценарію розпаду коаліції, відчуваючи, що події розвиваються у цьому напрямку, і що так робили й дві інші коаліційні політсили.

Нагадаємо, "вільні демократи" опинилися у глибокій кризі після витоку внутрішнього документа з детальним сценарієм їхнього виходу з урядової коаліції.

ВДП опублікувала внутрішній документ на своєму сайті в четвер після того, як його отримав один з німецьких ЗМІ, що викликало збентеження всередині партії. Особливе здивування викликала войовнича лексика, що міститься в документі.

За кілька місяців до розпаду трипартійної коаліції в Німеччині політики ВДП неодноразово погрожували залишити її через гострі розбіжності щодо витрат.

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