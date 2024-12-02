Лидер экс-партнеров Шольца по правительству не планирует отставки из-за скандала с "планом развала коалиции"

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер не планирует уходить из руководства политсилы из-за скандала вокруг слитого внутреннего документа, где говорилось о планах развала коалиции.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сараи, который отвечал за стратегию партии и избирательную кампанию, в пятницу из-за скандала с документом о "мероприятиях ко дню „Д" подал в отставку. Линднер продолжает настаивать, что не видит причин делать так же.

На вопрос в эфире ARD Линднер сказал, что не планирует отставки и планирует быть первым номером своей политсилы на предстоящих выборах.

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Лидер "Свободных демократов" заявил, что политсила не была готова продолжать политику коалиции из-за того, что это слишком расходилось с их убеждениями.

Линднер настаивает, что коалиция развалилась не из-за действий "Свободных демократов", а из-за того, что большинство граждан перестали соглашаться с ее политикой и внутри были значительные разногласия. Он пояснил, что партия просто провела подготовку к сценарию распада коалиции, чувствуя, что события развиваются в этом направлении, и что так делали и обе другие политсилы.

Напомним, "Свободные демократы" оказались в глубоком кризисе после утечки внутреннего документа с детальным сценарием их выхода из правительственной коалиции.

СвДП опубликовала внутренний документ на своем сайте в четверг после того, как его получило одно из немецких СМИ, что вызвало смущение внутри партии. Особое недоумение вызвала воинственная лексика, содержащаяся в документе.

За несколько месяцев до распада трехпартийной коалиции в Германии политики СвДП неоднократно угрожали покинуть ее из-за острых разногласий по расходам.

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