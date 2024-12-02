Експрезидент РФ Медведєв публічно поістерив щодо Грузії

Заступник глави Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у звичній для себе манері прокоментував останні події в Грузії і, зокрема, заяву президентки Саломе Зурабішвілі щодо відмови залишити посаду після завершення її терміну повноважень.

Свої міркування з цього приводу Медведєв опублікував в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

В останніх протестах в Грузії Медведєв побачив "спробу чергової "кольорової" революції".

Він зазначив, що цьому сприяє президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яку він по-хамськи назвав "протермінованою "президентшою" і "божевільною тіткою Саломе".

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Експрезидент РФ також зазначив, що "раніше за таке вішали на ліхтарних стовпах", але додав, що "нині час гуманний. Пронесе".

"Загалом, у наявності всі передумови для того, щоб знову опустити Грузію в безодню громадянських сутичок, змусивши вибирати між знахабнілими ЄС, НАТО і Піндостаном", – пише Медведєв у своєму опусі.

Примітно, що в РФ чинний господар Кремля Владімір Путін вніс поправки до конституції, які "обнулили" його попередні терміни, що дозволить йому правити Росією щонайменше до 2036 року.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У МВС Грузії відзвітували про сотні затриманих впродовж днів, коли тривали протести, а грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе висловив задоволення роботою силовиків.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".