Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в привычной для себя манере прокомментировал последние события в Грузии и, в частности, заявление президента Саломе Зурабишвили об отказе покинуть пост после завершения ее срока полномочий.

Свои соображения по этому поводу Медведев опубликовал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В последних протестах в Грузии Медведев увидел "попытку очередной "цветной" революции".

Он отметил, что этому способствует президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую он по-хамски назвал "просроченной "президентшей" и "сумасшедшей теткой Саломе".

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Экс-президент РФ также отметил, что "раньше за такое вешали на фонарных столбах", но добавил, что "сейчас время гуманное. Пронесет".

"В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном", – пишет Медведев в своем опусе.

Примечательно, что в РФ действующий хозяин Кремля Владимир Путин внес поправки в конституцию, которые "обнулили" его предыдущие сроки, что позволит ему править Россией как минимум до 2036 года.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

В МВД Грузии отчитались о сотнях задержанных в течение дней, когда продолжались протесты, а грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил удовлетворение работой силовиков.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".