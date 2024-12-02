У Литві партії нової коаліції презентують програму уряду цього тижня

Литовські партії, які сформують новий уряд країни за підсумками парламентських виборів, планують презентувати програму уряду у четвер 5 грудня.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявив спікер Сейму Саулюс Скверняліс.

Скверняліс оголосив, що коаліційна рада узгодила програму і її презентують парламенту вранці у четвер.

За словами Скверняліса, між коаліційними партнерами не виникло значних суперечок.

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Кандидат на посаду прем’єра, соціал-демократ Гінтаутас Палуцкас зазначив, що серед пріоритетів уряду будуть і оборонно-безпекова сфера, і питання соціальної та економічної політики.

Планується, що уряд Литви в новому складі прийме присягу наступного тижня, 12 грудня.

Нагадаємо, формування нової коаліції супроводжується критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд від "Зорі Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.