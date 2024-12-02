В Литве партии новой коалиции представят программу правительства на этой неделе
Литовские партии, которые сформируют новое правительство страны по итогам парламентских выборов, планируют представить программу правительства в четверг 5 декабря.
Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявил спикер Сейма Саулюс Сквернялис.
Сквернялис объявил, что коалиционный совет согласовал программу и ее представят парламенту утром в четверг.
По словам Сквернялиса, между коалиционными партнерами не возникло значительных споров.
Кандидат на пост премьера, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что среди приоритетов правительства будут и сфера обороны и безопасная, и вопросы социальной и экономической политики.
Планируется, что правительство Литвы в новом составе примет присягу на следующей неделе, 12 декабря.
Напомним, формирование новой коалиции сопровождается критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.
Президент Гитанас Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство от "Зари Немана".
Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.