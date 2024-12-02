В Литве партии новой коалиции представят программу правительства на этой неделе

Литовские партии, которые сформируют новое правительство страны по итогам парламентских выборов, планируют представить программу правительства в четверг 5 декабря.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявил спикер Сейма Саулюс Сквернялис.

Сквернялис объявил, что коалиционный совет согласовал программу и ее представят парламенту утром в четверг.

По словам Сквернялиса, между коалиционными партнерами не возникло значительных споров.

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Кандидат на пост премьера, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что среди приоритетов правительства будут и сфера обороны и безопасная, и вопросы социальной и экономической политики.

Планируется, что правительство Литвы в новом составе примет присягу на следующей неделе, 12 декабря.

Напомним, формирование новой коалиции сопровождается критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Президент Гитанас Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство от "Зари Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.