В Естонії в ДТП потрапив автобус з військовими, 11 постраждалих

В Естонії у четвер сталася аварія за участю автобуса з військовими та евакуатора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

ДТП сталася близько 7.30 у волості Кадріна Ляене-Віруського повіту.

62-річний чоловік, який керував евакуатором Mercedes-Benz, витягав автомобіль BMW, що з'їхав з дороги, назад на проїжджу частину. У цей момент в евакуатор врізався пасажирський автобус Scania, яким керував 60-річний чоловік.

Реклама:

В автобусі перебували військовослужбовці, з яких, за попередніми даними, 11 осіб дістали травми.

Шістьом постраждалим було надано першу допомогу на місці бригадою швидкої допомоги, а п'ятьох доправили у відділення екстреної медицини для перевірки стану здоров'я.

У Мазовецькому воєводстві Польщі наприкінці листопада сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.

Також нещодавно у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.