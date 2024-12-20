В Эстонии в ДТП попал автобус с военными, 11 пострадавших
В Эстонии в четверг произошла авария с участием автобуса с военными и эвакуатора.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.
ДТП произошло около 7.30 в волости Кадрина Ляене-Вируского уезда.
62-летний мужчина, управлявший эвакуатором Mercedes-Benz, вытаскивал автомобиль BMW, съехавший с дороги, обратно на проезжую часть. В этот момент в эвакуатор врезался пассажирский автобус Scania, которым управлял 60-летний мужчина.
В автобусе находились военнослужащие, из которых, по предварительным данным, 11 человек получили травмы.
Шестерым пострадавшим была оказана первая помощь на месте бригадой скорой помощи, а пятеро были доставлены в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья.
В Мазовецком воеводстве Польши в конце ноября произошла смертельная авария с участием военного грузовика, заполненного более 20 военными, один человек в результате погиб.
Также недавно в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.