В Эстонии в ДТП попал автобус с военными, 11 пострадавших

В Эстонии в четверг произошла авария с участием автобуса с военными и эвакуатора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

ДТП произошло около 7.30 в волости Кадрина Ляене-Вируского уезда.

62-летний мужчина, управлявший эвакуатором Mercedes-Benz, вытаскивал автомобиль BMW, съехавший с дороги, обратно на проезжую часть. В этот момент в эвакуатор врезался пассажирский автобус Scania, которым управлял 60-летний мужчина.

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В автобусе находились военнослужащие, из которых, по предварительным данным, 11 человек получили травмы.

Шестерым пострадавшим была оказана первая помощь на месте бригадой скорой помощи, а пятеро были доставлены в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья.

В Мазовецком воеводстве Польши в конце ноября произошла смертельная авария с участием военного грузовика, заполненного более 20 военными, один человек в результате погиб.

Также недавно в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.