Новое правительство Литвы посетит 20 декабря Украину и встретится с Зеленским

В пятницу, 20 декабря, новый кабинет министров Литвы посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел.

Об этом написал литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечает литовский вещатель, правительство страны объявило, что в рамках визита состоится первое в истории совместное заседание правительств Литвы и Украины, а также двусторонние переговоры между премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и украинскими лидерами.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис накануне визита заявил литовским СМИ, что этот визит станет мощным сигналом о дальнейшей поддержке Украины при новом правительстве Литвы.

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Будрис отметил, что это впервые, когда "другое государство приезжает с целым кабинетом министров" в Украину.

"Министры встретятся со своими коллегами в Украине, и я также проведу двусторонние переговоры с (министром иностранных дел Украины) Андреем Сибигой", – сказал он.

LRT передает, что главный литовский дипломат также сообщил, что дискуссии будут сосредоточены на усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также на взаимных инвестициях.

"Еще один важный месседж – наша поддержка евроатлантической интеграции Украины. Здесь я должен подчеркнуть, что речь идет не только о НАТО, но и о Европейском Союзе. Литва играет важную роль в помощи Украине на правовом и процедурном пути. Мы обязуемся помогать в евроинтеграционных усилиях", – рассказал он.

Отмечается, что из соображений безопасности точный список тех, кто едет в Украину, не разглашается до начала поездки. Однако Палуцкас ранее упоминал, что ожидается, что поедет большинство членов кабинета министров.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 11 декабря, назначил министров юстиции и окружающей среды, завершив таким образом длительное формирование правительства социал-демократа Палуцкаса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.