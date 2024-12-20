В Германии увеличилось число отказов от военной службы по соображениям совести

В Германии число тех, кто отказывается от военной службы по соображениям совести, резко возросло с начала 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Представитель Минобороны Германии подтвердил, что только в этом году 2 468 заявителей (до 31 октября 2024 года) хотят отказаться от военной службы.

Это на 50% больше, чем в предыдущем году (2023: 1 609), и в одиннадцать раз больше, чем в 2021 году (209), до полномасштабного нападения РФ на Украину.

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Заявления поступают от действующих солдат Бундесвера и резервистов, которые, очевидно, опасаются быть развернутыми на российско-украинском фронте. Кроме того, есть заявления от граждан, которые не являются военнообязанными, но хотят принять меры предосторожности, чтобы их ни при каких обстоятельствах не призвали на военную службу.

По данным министерства, до октября было рассмотрено 136 заявлений от действующих солдат, 840 резервистов и 1 492 унтер-офицера. В общем, с начала войны выбыли 549 действующих солдат и 1 707 резервистов.

Министерство обороны объяснило, что Бундесвер "соревнуется за лучшие таланты" и что ситуация с безопасностью и российская угроза будут влиять на количество отказов.

Право на отказ от военной службы по соображениям совести в соответствии с частью 3 статьи 4 Основного закона продолжает существовать даже после приостановления призыва (с июля 2011 года). Решение принимает Федеральное ведомство по делам семьи и гражданских дел на основании письменного заявления, поданного в районный военкомат.

Подробное обоснование отказа от призыва по соображениям совести должно быть подано в Федеральное ведомство не позднее, чем в течение одного месяца.

Один из недавних опросов показал, что 61% немецких мужчин готов взять оружие в руки для защиты своей страны в случае нападения.

Опрос также показал, что по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто поддерживает предоставление военной поддержки Украине.