У Грузії менше 30% згодні із законом, що забороняє протестувальникам закривати обличчя

Більшість громадян Грузії негативно ставляться до останніх законів, запроваджених владою, що встановлюють жорсткіші обмеження для учасників акцій протесту, і вважають їх репресивними.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", такі результати показало опитування від консалтингової компанії IPM Research.

58% респондентів вважають несправедливою і дискримінаційною заборону використання масок під час акцій. 26% вважають обмеження справедливим і таким, що потрібне для підтримання громадського порядку.

60% опитаних вважають несправедливим збільшення у 20 разів штрафів за несанкціоноване розміщення плакатів, тоді як протилежної думки – 28%.

Реклама:

Опитування проводили 18-19 грудня методом телефонного опитування серед 800 повнолітніх респондентів, похибка результату не перевищує +/– 3%.

Минулого тижня парламент Грузії, у роботі якого не бере участь опозиція, у "турборежимі" вніс поправки до адмінкодексу, що стосуються підвищення штрафів за "псування зовнішнього вигляду міста", заборони масок, використання піротехніки і лазерів. Нововведення сприймають як чергові спроби влади придушити проєвропейські протести.

Цього тижня понад 30 країн-учасниць ОБСЄ у спільній заяві закликали владу Грузії відпустити людей, затриманих на проєвропейських протестах, та покарати відповідальних за неправомірне застосування сили до протестувальників.

Лідери ЄС у заяві за підсумками грудневого саміту висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити вступ країни в ЄС та засудили насильство проти протестувальників.