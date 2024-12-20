В Грузии менее 30% согласны с законом, запрещающим протестующим закрывать лица

Большинство граждан Грузии негативно относятся к последним законам, введенным властями, устанавливающим более жесткие ограничения для участников акций протеста, и считают их репрессивными.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", такие результаты показал опрос от консалтинговой компании IPM Research.

58% респондентов считают несправедливым и дискриминационным запрет на использование масок во время акций. 26% считают ограничение справедливым и таким, что необходимо для поддержания общественного порядка.

60% опрошенных считают несправедливым увеличение в 20 раз штрафов за несанкционированное размещение плакатов, тогда как противоположного мнения – 28%.

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Опрос проводился 18-19 декабря методом телефонного опроса среди 800 совершеннолетних респондентов, погрешность результата не превышает +/– 3%.

На прошлой неделе парламент Грузии, в работе которого не участвует оппозиция, в "турборежиме" внес поправки в админкодекс, касающиеся повышения штрафов за "порчу внешнего вида города", запрета масок, использования пиротехники и лазеров. Нововведения воспринимают как очередные попытки властей подавить проевропейские протесты.

На этой неделе более 30 стран-участниц ОБСЕ в совместном заявлении призвали власти Грузии отпустить людей, задержанных на проевропейских протестах, и наказать ответственных за неправомерное применение силы к протестующим.

Лидеры ЕС в заявлении по итогам декабрьского саммита выразили сожаление в связи с решением грузинских властей приостановить вступление страны в ЕС и осудили насилие против протестующих.