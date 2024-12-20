Прем'єр Грузії пообіцяв "компенсувати втрати" тим, хто потрапив під міжнародні санкції

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пообіцяв "компенсувати втрати" грузинським посадовцям, які потрапили під міжнародні санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

"Грузинська влада компенсує будь-які втрати, яких зазнають особи, що потрапили під санкції", повідомив Кобахідзе.

Ба більше, Іраклій Кобахідзе заявив, що після інавгурації нового "президента", якого не визнає опозиція і чинна президентка Грузії, керівництво МВС буде представлено до Орденів Честі.

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Кобахідзе підтвердив, що підвищення глави МВС Вахтанга Гомелаурі до посади віцепрем'єра "було прискорено" після введення проти нього санкцій.

19 грудня стало відомо, що США, які протягом багатьох років були головним стратегічним партнером Грузії, запровадили санкції проти міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі та заступника директора Департаменту спеціального призначення Мірзи Кезевадзе. Обидва вони були включені до "Глобального списку Магнітського".

Кількома годинами раніше Велика Британія також запровадила санкції щодо міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі та чотирьох інших високопоставлених посадовців відомства.