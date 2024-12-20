Премьер Грузии пообещал "компенсировать потери" тем, кто попал под международные санкции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал "компенсировать потери" грузинским чиновникам, попавшим под международные санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Грузинские власти компенсируют любые потери, которые понесут лица, попавшие под санкции", сообщил Кобахидзе.

Более того, Ираклий Кобахидзе заявил, что после инаугурации нового "президента", которого не признает оппозиция и действующий президент Грузии, руководство МВД будет представлено к Орденам Чести.

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Кобахидзе подтвердил, что повышение главы МВД Вахтанга Гомелаури до должности вице-премьера "было ускорено" после введения против него санкций.

19 декабря стало известно, что США, которые в течение многих лет были главным стратегическим партнером Грузии, ввели санкции против министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента специального назначения Мирзы Кезевадзе. Оба они были включены в "Глобальный список Магнитского".

Несколькими часами ранее Великобритания также ввела санкции в отношении министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и четырех других высокопоставленных чиновников ведомства.