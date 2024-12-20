Литва поможет Украине оборудованием со своих АЭС и ТЭС, выведенных из эксплуатации

Литва готова передать Украине в качестве "энергетической" помощи оборудование с литовских АЭС и ТЭС, которые уже выведены из эксплуатации.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на совместном брифинге с литовским премьером Гинтаутасом Палуцкасом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Литва – среди стран, которые оказывают наибольшую помощь для украинской энергетики в условиях войны, общая ее сумма превышает 67 млн евро.

"Сегодня мы договорились о дальнейшей эффективной поддержке украинской энергетики. В частности, о передаче оборудования с выведенных из эксплуатации литовских АЭС и ТЭС", – сказал Денис Шмыгаль.

Реклама:

Напомним, летом Эстония решила передать Украине оборудование с бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году.

Литовская компания Ignitis Gamyba отдает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции, которая не используется уже почти 10 лет.