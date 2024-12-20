У Норвегії літак під час посадки мало не опинився у хвилях фйорду

Літак норвезької компанії Norwegian Air Shuttle, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері 19 грудня з літаком Norwegian Air Shuttle, який виконував рейс з Осло до міста Молде в центрально-західній частині країни.

Посадкова смуга аеропорту розташована уздовж берега впритул до води. Літак сідав у дуже складних погодних умовах і завершив гальмування не у визначеному місці, а за межами смуги на скелі, за лічені метри від краю суходолу.

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Remi Sagen / NRK

Ніхто зі 171 людей на борту не постраждав, проте висадка відбувалася у форматі евакуації. Пасажири описують свій досвід як дуже екстремальний.

Photo: TORE SUNDE

Літак отримав незначні подряпини фюзеляжу, зокрема через те, що збив один з елементів освітлення смуги.

Комісія, що приїхала розбиратися з причинами інциденту, дійшла попереднього висновку про проблеми з гальмуванням.

"Після приземлення пілот помітив, що дуже слизько і гальмування дуже ускладнене", – повідомили в Агентстві з розслідування інцидентів.

Поглиблене розслідування продовжить з’ясовувати обставини, у тому числі те, чи не надто далеко відбувся контакт із землею під час посадки.

Норвезькі експерти, з якими спілкувалися ЗМІ, кажуть, що це вкрай рідкісний випадок.

Нагадаємо, розслідування аварії вантажного літака компанії DHL у Вільнюсі не виявило доказів диверсії.

На початку грудня літак, що прямував з Франції до Іспанії, здійснив екстрену посадку через напад пасажира на стюардесу.