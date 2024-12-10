У Франції літак здійснив екстрену посадку через пасажира, який напав на стюардесу

У Франції літак авіакомпанії Vueling, який здійснював рейс з Парижа до іспанського Аліканте, здійснив екстрену посадку за наказом капітана через конфліктну ситуацію на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент трапився у неділю, 8 грудня. Його причиною став напад одного з пасажирів на стюардесу.

Як зазначено, 25-річний чоловік, який, як повідомляється, мав психологічні проблеми, смикнув стюардесу за волосся і вдарив ногою.

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Після приземлення на пасажира вже чекали правоохоронці. Розпочато розслідування за фактом перешкоджання аеронавігації.

Згідно з транспортним кодексом Франції, порушнику загрожує п'ять років ув'язнення і штраф у розмірі 18 тисяч євро.

У лондонському аеропорту "Гатвік" у п’ятницю, 22 листопада, евакуювали частину південного термінала через загрозу.

Нещодавно туман ускладнив зліт і посадку літаків в аеропорту під Краковом, внаслідок чого було скасовано сім рейсів, у тому числі до Варшави, Мюнхена, Франкфурта та Лондона.