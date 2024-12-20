В Норвегии самолет во время посадки чуть не оказался в волнах фьорда

Самолет норвежской компании Norwegian Air Shuttle, который садился в городе Молде на берегу фьорда, съехал с полосы и чуть не оказался в воде.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 19 декабря с самолетом Norwegian Air Shuttle, который выполнял рейс из Осло в город Молде в центрально-западной части страны.

Из-за особенностей рельефа местная посадочная полоса расположена вдоль берега вплотную к воде. Самолет садился в очень сложных погодных условиях и завершил торможение не в нужном месте, а за пределами полосы на скале, в считанных метрах от края суши.

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Remi Sagen / NRK

Никто из 171 человека на борту не пострадал, однако высадка происходила в формате эвакуации. Пассажиры описывают свой опыт как очень экстремальный.

Photo: TORE SUNDE

Самолет получил незначительные царапины фюзеляжа, в частности из-за того, что сбил один из элементов освещения полосы.

Комиссия, приехавшая разбираться с причинами инцидента, пришла к предварительному выводу о проблемах с торможением.

"После приземления пилот заметил, что очень скользко и торможение очень затруднено", – сообщили в Агентстве по расследованию инцидентов.

Углубленное расследование продолжит выяснять обстоятельства, в том числе то, не слишком ли далеко произошел контакт с землей во время посадки.

Норвежские эксперты, с которыми общались СМИ, говорят, что это крайне редкий случай.

Напомним, расследование крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе не выявило доказательств диверсии.

В начале декабря самолет, следовавший из Франции в Испанию, совершил экстренную посадку из-за нападения пассажира на стюардессу.