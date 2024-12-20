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Молдовські фермери хочуть блокувати кордон з Україною – вимагають продовжити імпортні обмеження

Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 19:00 — Марія Ємець

Молдовська фермерська асоціація пригрозила заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від уряду продовжити обмеження на імпорт зернових.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

Асоціація "Сила фермерів" заявила, що стурбована зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хоче через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Аграрії невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію. 

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У разі вчасного продовження обмежень фермери обіцяють не протестувати. 

Речниця Міністерства сільського господарства Молдови Даніела Туркулец запевнила, що до кінця грудня проєкт точно ухвалять. 

З 4 жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняха на період дії надзвичайної ситуації, щоб захистити місцевих виробників. 

Польські фермери з настанням зими також активізують протести, цього разу головною причиною невдоволення є торговельна між Європейським Союзом та країнами Південної Америки (Меркосур).

Невдоволення угодою є і в інших європейських країнах, зокрема у Франції.


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Молдова
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