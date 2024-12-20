Молдавские фермеры хотят блокировать границу с Украиной – требуют продлить импортные ограничения

Молдавская фермерская ассоциация пригрозила заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, требуя от правительства продлить ограничения на импорт зерновых.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Ассоциация "Сила фермеров" заявила, что обеспокоена промедлением с продлением ограничений на импорт зерновых и масличных культур и хочет из-за этого устроить блокаду всех пунктов пропуска на границе с Украиной.

Аграрии недовольны тем, что действующие ограничения действуют до конца года, проект закона о продлении опубликовали только на этой неделе и до его реального принятия может дойти только в январе-феврале 2025 года. Они видят в этом риск снижения цен на свою продукцию.

Реклама:

В случае своевременного продления ограничений фермеры обещают не протестовать.

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Молдовы Даниэла Туркулец заверила, что до конца декабря проект точно примут.

С 4 октября 2023 года Молдова ввела лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника на период действия чрезвычайной ситуации, чтобы защитить местных производителей.

Польские фермеры с наступлением зимы также активизируют протесты, на этот раз главной причиной недовольства является торговая между Европейским Союзом и странами Южной Америки (Меркосур).

Недовольство соглашением есть и в других европейских странах, в частности во Франции.