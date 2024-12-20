Финские пилоты свернули забастовку, которая могла сорвать праздничные планы сотен пассажиров

Пилоты финской авиакомпании Finnair и работодатель договорились о "рождественском перемирии" в своем споре об условиях труда до конца года.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Ассоциация финских пилотов объявила, что с пятницы 20 декабря сворачивает свою забастовку до конца года.

Это означает, что уже с вечера авиадвижение начнет возвращаться в нормальный режим, и люди, которые планировали путешествия в период праздников, могут быть более уверенными в своих планах.

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Переговоры по новому коллективному соглашению продолжаются с августа. Пилоты требуют повышения заработной платы и улучшения системы дополнительного пенсионного обеспечения.

Напомним, в Италии в конце ноября устроили национальную забастовку против бюджетных планов правительства.