В Италии провели рейд против 11 подозреваемых в пропаганде нацизма и расизма

Итальянская полиция в пятницу 20 декабря устроила масштабный рейд против группы молодых людей, которых подозревают в распространении нацистских и расистских взглядов.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".

В пятницу полиция под координацией прокуратуры в Милане устроила общенациональный рейд против подозреваемых. Обыски прошли в домах 11 активистов в возрасте 19-24 лет.

Молодых людей обвиняют в продвижении нацистских, фашистских, расистских идей, антисемитизме и подстрекательстве к насильственным действиям по таким мотивам.

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Группа якобы вела общение в Telegram через чаты "Триколор итальянской крови" и "Фашистский дух".

Во время обыска у молодых людей нашли флаги с нацистской символикой и экземпляры книги Адольфа Гитлера "Моя борьба".

Напомним, весной в Италии произошел скандал из-за того, что молодежное крыло партии премьера Италии застали за фашистскими приветствиями.

А немецкая ультраправая "Альтернатива для Германии" якобы думает о создании новой молодежной организации, которая была бы более "партийной" и меньше ассоциировалась с экстремистскими идеями.