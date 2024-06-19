Молодіжне крило партії прем’єрки Італії заскочили за фашистськими вітаннями

У партії "Брати Італії" італійської прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні відкинули опубліковане минулого тижня розслідування, з якого випливало, що члени молодіжної організації політсили вигукують фашистські та нацистські гасла.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Опубліковане італійським виданням Fanpage розслідування стосувалось молодіжного крила "Братів Італії" – римської "Національної молоді".

На кадрах, таємно знятих журналістом, видно, як його члени виконують фашистські салюти, скандують нацистське привітання "Зіг Хайль" і вигукують "Дуче" на підтримку італійського диктатора Беніто Муссоліні.

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На одному з мітингів лідер "Національної молоді" також пояснює, як рух планує шахрайським шляхом привласнити державні кошти.

Міністр у справах зв’язків із парламентом італійського уряду Лука Чіріані, який входить до "Братів Італії", заявив, що розслідування Fanpage було побудоване "на основі фрагментарних, вирваних із контексту зображень, зроблених у приватній обстановці".

"За національним молодіжним рухом ніколи не було зафіксовано нападів на ліві колективи, і він ніколи публічно не демонстрував банери з екстремістськими гаслами або посиланнями на фашизм і нацизм", – заявив Чіріані.

Хоча італійське законодавство забороняє вибачення або виправдання фашизму Муссоліні, воно рідко застосовується.

Сама Джорджія Мелоні була активісткою молодіжного крила Італійського соціального руху, сформованого прихильниками Муссоліні після Другої світової війни.

На початку року вона засудила сотні людей, які, як стверджується, виконували фашистські салюти під час ходи в Римі.