В партии Шольца обеспокоены вмешательством в избирательную кампанию со стороны Маска и Путина

Социал-демократическая партия Германии считает рекомендацию американского миллиардера Илона Маска голосовать за ультраправую "Альтернативу для Германии" "атакой на немецкую демократию".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Каждого демократа должно беспокоить, если Путин и Маск одновременно вмешиваются в избирательную кампанию в Германии", – заявил председатель СДПГ Ларс Клингбайль в связи с досрочными федеральными выборами.

"Тот факт, что обе стороны поддерживают "АдГ", говорит сам за себя", – отметил он.

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По словам Клингбайля, пост Маска показывает, "что мы должны готовиться к жесткой избирательной кампании: не только в нашей собственной стране против лжи и подстрекательства со стороны „АдГ", но и со стороны актеров извне, которые хотят атаковать немецкую демократию и дестабилизировать нашу страну".

В пятницу Маск вмешался в избирательную кампанию в Германии, назвав ультраправую Альтернативу для Германии ("АдГ") спасителем страны, вызвав ироничную реакцию канцлера Олафа Шольца.