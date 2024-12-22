В Туреччині гелікоптер швидкої допомоги врізався у лікарню: 4 загиблих

У неділю вранці на південному заході Туреччини розбився гелікоптер швидкої допомоги – всі четверо людей, які перебували на борту, загинули.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hürriyet.

Два пілоти, один лікар і один медпрацівник вилітали з міста Мугла, щоб забрати пацієнта в сусідній провінції Анталія.

Вертоліт зачепив будівлю лікарні, звідки він злітав, і впав неподалік.

Реклама:

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. pic.twitter.com/XDjJ7LqNMD – Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2024

Губернатор Мугли Ідріс Акбіїк зазначив, що під час зльоту був сильний туман, і що влада розслідує інцидент. Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу відправиться до Мугли для розслідування.

Нагадаємо, цього місяця п’ятеро військових загинули внаслідок аварії гелікоптера під час тренувального польоту на південному заході Туреччини.

Раніше у вересні у Туреччині внаслідок катастрофи навчального літака загинули два пілоти.