В Турции вертолет скорой помощи врезался в больницу: 4 погибших

В воскресенье утром на юго-западе Турции разбился вертолет скорой помощи – все четыре человека, которые находились на борту, погибли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hürriyet.

Два пилота, один врач и один медработник вылетали из города Мугла, чтобы забрать пациента в соседней провинции Анталия.

Вертолет задел здание больницы, откуда он взлетал, и упал неподалеку.

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Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. pic.twitter.com/XDjJ7LqNMD – Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2024

Губернатор Муглы Идрис Акбиик отметил, что во время взлета был сильный туман, и что власти расследуют инцидент. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу отправится в Муглы для расследования.

Напомним, в этом месяце пятеро военных погиблив результате аварии вертолета во время тренировочного полета на юго-западе Турции.

Ранее в сентябре в Турции в результате катастрофы учебного самолета погибли два пилота.