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В Турции вертолет скорой помощи врезался в больницу: 4 погибших

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Новости — Воскресенье, 22 декабря 2024, 12:13 — Кристина Бондарева

В воскресенье утром на юго-западе Турции разбился вертолет скорой помощи – все четыре человека, которые находились на борту, погибли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hürriyet.

Два пилота, один врач и один медработник вылетали из города Мугла, чтобы забрать пациента в соседней провинции Анталия.

Вертолет задел здание больницы, откуда он взлетал, и упал неподалеку.

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Губернатор Муглы Идрис Акбиик отметил, что во время взлета был сильный туман, и что власти расследуют инцидент. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу отправится в Муглы для расследования.

Напомним, в этом месяце пятеро военных погиблив результате аварии вертолета во время тренировочного полета на юго-западе Турции.

Ранее в сентябре в Турции в результате катастрофы учебного самолета погибли два пилота.

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Турция
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