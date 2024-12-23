Мелоні неанонсовано відвідала авіабазу у Литві та зустрілась з італійськими військовими

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у неділю, 22 грудня, здійснила неоголошений візит до литовського міста Шяуляй, де зустрілась з італійськими військовими, які беруть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Про це повідомив урядовий портал, передає "Європейська правда".

Як зазначається, виступаючи перед італійськими військовими, дислокованими в Литві, Мелоні подякувала їм за службу і побажала щасливих свят.

Литовський мовник LRT передає, що Мелоні заявила, що військові не зможуть брати участь у приготуванні та святкуванні новорічних свят, адже вони виконують тут свою роботу.

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"Я їду додому з Латвії, Фінляндії, як і багато людей, які працюють далеко від дому, коли в Італії більшість людей зайняті приготуванням різдвяних обідів, купівлею останніх подарунків, підготовкою до зустрічі зі своїми сім'ями. Ви не зможете цього зробити. Я знаю, що це обтяжує вас, але я також знаю, що в глибині душі, можливо, вам було б ще гірше від усвідомлення того, що ви не виконуєте свою роботу тут", – сказала вона.

Фото: Facebook

З 2004 року патрулювання ведеться з Шяуляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі триває ремонт, опорна місія базується в латвійському Лієлварде.

Нещодавно на авіабазі Збройних сил Литви відбулась церемонія передачі повноважень, де французькі військовослужбовці і новий контингент військовослужбовців ВПС Італії розпочали місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Наприкінці листопада писали, що чотири нідерландські винищувачі F-35 посилюють спостереження за повітряним простором НАТО з Естонії.