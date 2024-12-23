Мелони неанонсированно посетила авиабазу в Литве и встретилась с итальянскими военными

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в воскресенье, 22 декабря, совершила необъявленный визит в литовский город Шяуляй, где встретилась с итальянскими военными, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Об этом сообщил правительственный портал, передает "Европейская правда".

Как отмечается, выступая перед итальянскими военными, дислоцированными в Литве, Мелони поблагодарила их за службу и пожелала счастливых праздников.

Литовский вещатель LRT передает, что Мелони заявила, что военные не смогут участвовать в приготовлении и праздновании новогодних праздников, ведь они выполняют здесь свою работу.

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"Я еду домой из Латвии, Финляндии, как и многие люди, которые работают далеко от дома, когда в Италии большинство людей заняты приготовлением рождественских обедов, покупкой последних подарков, подготовкой к встрече со своими семьями. Вы не сможете этого сделать. Я знаю, что это тяготит вас, но я также знаю, что в глубине души, возможно, вам было бы еще хуже от осознания того, что вы не выполняете свою работу здесь", – сказала она.

Фото: Facebook

С 2004 года патрулирование ведется с Шяуляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари продолжается ремонт, опорная миссия базируется в латвийском Лиелварде.

Недавно на авиабазе Вооруженных сил Литвы состоялась церемония передачи полномочий, где французские военнослужащие и новый контингент военнослужащих ВВС Италии начали миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В конце ноября писали, что четыре нидерландских истребителя F-35 усиливают наблюдение за воздушным пространством НАТО из Эстонии.