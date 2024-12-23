У Косові заборонили головній сербській партії брати участь у виборах

Центральна виборча комісія Косова у понеділок заборонила головній етнічній сербській партії "Сербський список" брати участь у майбутніх парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Комісія обґрунтувала свій крок націоналістичною позицією партії і тісними зв'язками з Сербією.

Деякі члени комісії зазначили, що лідер "Сербського списку" Златан Елек ніколи не називав Косово незалежною державою, а лише "Косовом і Метохією" – тобто автономним краєм Сербії.

Реклама:

Представники комісії також заявили, що "Сербський список" підтримує тісні зв'язки з президентом Сербії Александаром Вучичем та іншими сербськими лідерами, які також відмовляються визнати незалежність Косова.

Водночас голова Центральної виборчої комісії Крешнік Радоничі проголосував за участь "Сербського списку" у виборах.

Вучич розкритикував цей крок у своєму пості в Instagram, описавши партію "Сербський список" як "єдиного політичного опонента" прем'єр-міністра Альбіна Курті.

"Курті намагається викорінити сербський народ з (нашої) південної провінції", – сказав він.

Посольство США в Косові висловило стурбованість "включенням політично вмотивованих критеріїв у процес сертифікації кандидатів ЦВК".

Вибори 9 лютого стануть першими черговими парламентськими виборами в Косові після проголошення незалежності в 2008 році. Вони стануть ключовим випробуванням для Курті, чия партія здобула переконливу перемогу на виборах 2021 року.

"Сербський список" раніше оголосив про участь у виборах після періоду бойкоту політичних процесів у Косові. Депутати цієї партії, яка бойкотує сесії парламенту Косова з листопада 2022 року, з'являються в парламенті раз на пів року, щоб зберегти свій мандат і забезпечити продовження отримання зарплати.

"Сербський список" оголосив, що президент цієї партії Златан Елек звернеться до громадськості у вівторок щодо "незаконного рішення ЦВК".

З моменту створення в 2013 році "Сербський список" отримав понад 90% голосів виборців сербської громади у Косові майже в усіх виборчих процесах, у яких він брав участь.