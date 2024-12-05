Спікер парламенту Косова вигнав із залу депутатів-сербів через їхні прогули

Спікер парламенту Косова вигнав у четвер кількох депутатів етнічної сербської меншини із зали засідань через їхні нещодавні прогули – крок, який може спричинити нові тертя у напружених відносинах із сусідньою Сербією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Спікер Глаук Конюфча звинуватив дев'ятьох депутатів від партії "Сербський список" у провокаційній поведінці та зловживанні грошима платників податків, оскільки вони з'являються в парламенті лише "раз на півроку".

Конюфча звинуватив депутатів у тому, що вони працюють проти Косова і регулярно звітують перед Міланом Радойчичем, політиком і багатим бізнесменом, пов'язаним з правлячою популістською партією Сербії і президентом Александаром Вучичем.

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Радойчич був серед 45 осіб, звинувачених у Косові у зв'язку з перестрілкою минулого року, в якій був убитий офіцер косовської поліції після вторгнення озброєних до зубів сербських бойовиків.

"Як вам не соромно. Засідання оголошується закритим, і я прошу вас покинути Скупщину Республіки Косово", – сказав Конюфча.

Після цього дев'ять депутатів покинули залу, і журналісти не змогли зв'язатися з ними для отримання коментарів. Партія "Сербський список" має дев'ять з 10 місць у парламенті, що належать сербській меншині.

Минулого тижня напруженість посилилася через потужний вибух у північному регіоні Косова, населеному переважно етнічними сербами. Вибух тимчасово перекрив водо– та електропостачання на значній території країни.

Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.

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