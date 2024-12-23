В Косово запретили главной сербской партии участвовать в выборах

Центральная избирательная комиссия Косово в понедельник запретила главной этнической сербской партии "Сербский список" участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Evropa.

Комиссия обосновала свой шаг националистической позицией партии и тесными связями с Сербией.

Некоторые члены комиссии отметили, что лидер "Сербского списка" Златан Элек никогда не называл Косово независимым государством, а лишь "Косово и Метохией" – то есть автономным краем Сербии.

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Представители комиссии также заявили, что "Сербский список" поддерживает тесные связи с президентом Сербии Александаром Вучичем и другими сербскими лидерами, которые также отказываются признать независимость Косово.

В то же время председатель Центральной избирательной комиссии Крешник Радоничи проголосовал за участие "Сербского списка" в выборах.

Вучич раскритиковал этот шаг в своем посте в Instagram, описав партию "Сербский список" как "единственного политического оппонента" премьер-министра Альбина Курти.

"Курти пытается искоренить сербский народ из (нашей) южной провинции", – сказал он.

Посольство США в Косово выразило обеспокоенность "включением политически мотивированных критериев в процесс сертификации кандидатов ЦИК".

Выборы 9 февраля станут первыми очередными парламентскими выборами в Косово после провозглашения независимости в 2008 году. Они станут ключевым испытанием для Курти, чья партия одержала убедительную победу на выборах 2021 года.

"Сербский список" ранее объявил об участии в выборах после периода бойкота политических процессов в Косово. Депутаты этой партии, которая бойкотирует сессии парламента Косово с ноября 2022 года, появляются в парламенте раз в полгода, чтобы сохранить свой мандат и обеспечить продолжение получения зарплаты.

"Сербский список" объявил, что президент этой партии Златан Элек обратится к общественности во вторник относительно "незаконного решения ЦИК".

С момента создания в 2013 году "Сербский список" получил более 90% голосов избирателей сербской общины в Косово почти во всех избирательных процессах, в которых он участвовал.