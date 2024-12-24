У Німеччині митники перехопили кілька тонн нелегальної піротехніки

Митниця німецького Ганновера конфіскувала кілька тонн різноманітних нелегальних феєрверків з Польщі .

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Понад 460 пакунків загальною вагою понад 4,4 тонни накопичилося з минулого четверга, йдеться у повідомленні головного митного управління столиці землі Нижня Саксонія.

"Виходячи з поточної інформації, ми припускаємо, що прибудуть ще подібні пакунки", – сказав прессекретар митниці Енріко Бахер.

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Відправники піротехніки знаходяться в Польщі, одержувачами є різні особи з усієї Німеччини. Митниці стало відомо про знахідки завдяки повідомленню від постачальника послуг з доставки посилок про те, що до них могла надійти посилка з піротехнікою. За їхніми словами, митники підтвердили цю підозру.

За поточними оцінками, небезпечними та неліцензійними феєрверками є не лише "хлопавки", які зазвичай використовують у новорічну ніч. "Ми наполегливо застерігаємо від замовлення феєрверків у таких дилерів", – наголосив Бахер.

Окрім величезного ризику для здоров'я, замовлення феєрверків без відповідних дозволів є кримінальним злочином.

У листопаді наводка з Нідерландів привела німецьких слідчих до великого нелегального складу феєрверків у місті Хювен в окрузі Емсланд.