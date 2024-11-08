У Німеччині виявили незаконний склад феєрверків на мільйони євро, їх знищать

Наводка з Нідерландів привела німецьких слідчих до великого нелегального складу феєрверків у місті Хювен в окрузі Емсланд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Роздрібна вартість вилучених феєрверків оцінюється в мільйони, за даними прокуратури міста Оснабрюк, округу Емсланд і поліції.

За словами представника поліції, під час обшуку складу правоохоронці виявили понад 100 європалет з незахищеними професійними феєрверками. Феєрверки, очевидно, призначалися для незаконного продажу.

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Слідчі з Нідерландів виявили 30 ящиків феєрверків під час огляду транспортного засобу в середу і отримали інформацію про склад. Вони поінформували поліцію Емсланда про склад у Хювені.

Серед вилучених товарів – професійні феєрверки різних категорій, які в Німеччині можна запускати лише за наявності відповідного дозволу. На думку поліції, феєрверки становлять значну небезпеку, а їхня вибухова сила може завдати серйозної шкоди.

Як тільки офіційні особи задокументують знайдені предмети, феєрверки будуть знищені. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у липні через вибух на складі піротехніки у Болгарії загинули четверо людей.

Під час минулорічних святкувань Нового року у багатьох містах Європи були інциденти з пораненнями і летальними наслідками через використання феєрверків та іншої піротехніки.