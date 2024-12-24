В Германии таможенники перехватили несколько тонн нелегальной пиротехники
Таможня немецкого Ганновера конфисковала несколько тонн различных нелегальных фейерверков из Польши.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Более 460 пакетов общим весом более 4,4 тонны накопилось с прошлого четверга, говорится в сообщении главного таможенного управления столицы земли Нижняя Саксония.
"Исходя из текущей информации, мы предполагаем, что прибудут еще подобные пакеты", – сказал пресс-секретарь таможни Энрико Бахер.
Отправители пиротехники находятся в Польше, получателями являются различные лица со всей Германии. Таможне стало известно о находках благодаря сообщению от поставщика услуг по доставке посылок о том, что к ним могла поступить посылка с пиротехникой. По их словам, таможенники подтвердили это подозрение.
По текущим оценкам, опасными и нелицензионными фейерверками являются не только "хлопушки", которые обычно используют в новогоднюю ночь. "Мы настоятельно предостерегаем от заказа фейерверков у таких дилеров", – подчеркнул Бахер.
Кроме огромного риска для здоровья, заказ фейерверков без соответствующих разрешений является уголовным преступлением.
В ноябре наводка из Нидерландов привела немецких следователей к большому нелегальному складу фейерверков в городе Хювен в округе Эмсланд.