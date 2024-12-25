Премьер Финляндии прокомментировал неожиданную неисправность электролинии в Эстонию

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил, что в связи с неисправностью электролинии Estlink 2 между Эстонией и Финляндией проблем с энергоснабжением не будет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Петтери Орпо отметил, что гражданам не стоит беспокоиться о стабильности электроснабжения из-за новостей о неожиданной неисправности электролинии Estlink 2, соединяющей финскую энергосистему с эстонской.

"Наши органы власти "не спят", несмотря на Рождество, и разбираются в ситуации", – добавил он.

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Эксперты отмечают, что авария не должна повлиять на стоимость электроэнергии и что линия чаще работает на экспорт, чем на импорт.

При очень суровых морозах и штиле, когда ветровые турбины производят мало электроэнергии, Финляндия также может нуждаться в импорте. Однако для этого гораздо более важную роль играет сообщение с энергосистемой Швеции.

Финский оператор Fingrid сообщает, что линию обследуют сразу несколько команд на станции, надземном и подводном участках, и такая же работа ведется в Эстонии.

Еще одна ветка в Эстонию, Estlink 1, работает в обычном режиме.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что EstLink 2 аварийно отключилась по неизвестным причинам.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Ее пропускная способность – 658 мегаватт, тогда как EstLink 1 – 350 мегаватт.

В этом году EstLink 2 уже отключали на более чем полгода из-за неисправностей, ремонтные работы продолжались до сентября и стоили более 30 млн евро. Подробный доклад по поводу того, что тогда произошло с линией, должны обнародовать в ближайшее время.

В ноябре оказались повреждены сразу два кабеля связи, пролегающие по дну Балтийского моря. Расследование обстоятельств еще продолжается, в центре внимания следствия – китайское торговое судно, которое проходило над ними примерно в то время, когда произошли повреждения. После инцидента оно более месяца простояло на якоре у берегов Дании, до тех пор, пока власти Китая позволили шведским правоохранителям подняться на борт для следственных действий.