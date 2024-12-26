Напередодні Різдва у Чехії зафіксували рекордну за п’ять років кількість пожеж

Напередодні Різдва пожежники зафіксували 68 пожеж у Чехії, що стало найбільшою кількістю за останні п'ять років.

Про це написало Radio Prague International із посиланням на інформацію від речниці пожежників Люциї Піпіш, передає "Європейська правда".

Як розповіла речниця, найбільшою пожежею стала пожежа у колишніх казармах у Брунталі, збитки від якої оцінюються в 50 млн чеських крон (близько $2 млн).

За її словами, загалом чеські пожежники на Святвечір здійснили 320 виїздів. Сюди входять, наприклад, виклики на дорожньо-транспортні пригоди або технічні втручання.

Реклама:

У попередні роки кількість виїздів пожежників на Святвечір здебільшого була в нижній сотні, за винятком минулого року, коли пожежники отримали 1989 викликів – найбільше за всю історію спостережень. Це сталося переважно через вітряну погоду.

26 листопада у Празі гасили пожежу в будівлі Національного театру, який має статус національної пам'ятки архітектури.

Як стало відомо пізніше, ця пожежа завдала Чехії збитків на 10 млн чеських крон (близько $403,8 тисячі).