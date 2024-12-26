Накануне Рождества в Чехии зафиксировали рекордное за пять лет количество пожаров

Накануне Рождества пожарные зафиксировали 68 пожаров в Чехии, что стало наибольшим количеством за последние пять лет.

Об этом написало Radio Prague International со ссылкой на информацию от пресс-секретаря пожарных Люции Пипиш, передает "Европейская правда".

Как рассказала пресс-секретарь, самым большим пожаром стал пожар в бывших казармах в Брунтале, убытки от которого оцениваются в 50 млн чешских крон (около $2 млн).

По ее словам, в целом чешские пожарные на Сочельник совершили 320 выездов. Сюда входят, например, вызовы на дорожно-транспортные происшествия или технические вмешательства.

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В предыдущие годы количество выездов пожарных на Сочельник в основном было в нижней сотне, за исключением прошлого года, когда пожарные получили 1989 вызовов – больше всего за всю историю наблюдений. Это произошло в основном из-за ветреной погоды.

26 ноября в Праге тушили пожар в здании Национального театра, который имеет статус национального памятника архитектуры.

Как стало известно позже, этот пожар нанес Чехии ущерб на 10 млн чешских крон (около $403,8 тысячи).