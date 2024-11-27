Пожежа у будівлі Національного театру Праги завдала збитків на близько $403 тисячі

Пожежа в історичній будівлі Національного театру в Празі, яка відбулася у вівторок, 26 листопада, завдала Чехії збитків на 10 млн чеських крон (близько $403,8 тисячі).

Про це із посиланням на дані речника пожежної служби Войтеха Сосни пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як розповів Сосна, пожежа, що сталася у вівторок, 26 листопада, в історичній будівлі Національного театру в Празі, завдала збитків, які оцінюються в 10 млн крон (близько $403,8 тисячі).

За його словами, причина пожежі ще з'ясовується. Водночас, за попередньою інформацією, вогонь спалахнув у технічних приміщеннях будівлі і поширився по шахті, яка веде з підвалу на верхні поверхи.

Реклама:

Густий дим почав виходити з історичної будівлі у вівторок вдень незадовго до 15:00. Повідомляється, що одна людина надихалася диму, але госпіталізація не знадобилася.

Desítky hasičů zasahovaly v úterý u požáru historické budovy Národního divadla v Praze. Podle velitele zásahu začalo hořet v technickém zázemí budovy. Výše škody ani příčina zatím nejsou jasné, program divadla to ale pravděpodobně zásadně neovlivní. Podle mluvčího není ohrožená… pic.twitter.com/k3vVGuwNk5 – ČT24 (@CT24zive) November 27, 2024

Також, як передає мовник, за словами директора театру Яна Буріана, пожежа не зачепила глядацьку залу або сцену, а швидке втручання пожежної служби запобігло незліченним збиткам.

Нагадаємо, дзвони Собору Паризької Богоматері (Нотр-Даму) в Парижі у п'ятницю, 8 листопада, вперше задзвонили разом після пожежі 2019 року, яка зруйнувала історичну будівлю.

А навесні в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.