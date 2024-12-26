Представникам Республіки Сербської наказали блокувати процес вступу Боснії до ЄС

Законодавці регіонального парламенту Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, наказали сербським представникам у державних установах у середу блокувати прийняття рішень та внесення змін до законодавства, необхідних для інтеграції Боснії і Герцеговини до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Регіональний парламент оголосив про цю акцію на екстреному засіданні 25 грудня, скликаному для обговорення реакції на судовий процес над лідером регіону Мілорадом Додіком, якого звинувачують у державному суді Боснії і Герцеговини.

Додіка, проросійського націоналіста і лідера самопроголошеної Республіки Сербської, судять за невиконання рішень, прийнятих Високим представником у справах Боснії і Герцеговини Крістіаном Шмідтом.

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Згідно з Дейтонським договором, який поклав край етнічній війні в 1990-х роках, Боснію було розділено на два автономні регіони – Сербську Республіку та Федерацію, в якій домінують хорвати та боснійці.

Регіони пов'язані між собою слабким центральним урядом під наглядом міжнародного високого представника, посаду якого Шмідт обіймає з 2021 року.

Законодавці РС заявили, що судовий процес над Додіком був політичним і ґрунтувався на незаконних рішеннях Шмідта. Вони заявили, що суд і обвинувачення є неконституційними, оскільки вони були створені мирним посланником, а не Дейтонським договором.

Скупщина РС хоче, щоб її представники бойкотували голосування в спільних державних органах до тих пір, поки не буде припинений "політично мотивований процес" проти Додіка.

Представництво ЄС в Боснії і Герцеговині разом з посольствами США, Британії, Франції, Німеччини та Італії засудили дії сербського парламенту як "серйозну загрозу конституційному ладу країни".

"У той час, коли офіційне відкриття переговорів про вступ до ЄС ще ніколи не було таким близьким, повернення до політичної блокади матиме негативні наслідки для всіх громадян... більшість з яких підтримують вступ до ЄС", – йдеться в заяві.

Шмідт заявив, що "спроби політизувати судову справу" з метою підриву конституційного ладу Боснії викликають глибоке занепокоєння, і що він без вагань вживатиме заходів для забезпечення виконання мирної угоди.

"Всі в Боснії ... повинні розуміти, що жодна людина не стоїть над законом", – сказав Шмідт у своїй заяві.

Після багатьох років політичних перешкод на шляху вступу до ЄС Боснія отримала поштовх минулого року, коли лідери ЄС погодилися розпочати переговори, як тільки Боснія досягне необхідної відповідності критеріям членства.

Мілорад Додік перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.