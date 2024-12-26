Представителям Республики Сербской приказали блокировать процесс вступления Боснии в ЕС

Законодатели регионального парламента Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, приказали сербским представителям в государственных учреждениях в среду блокировать принятие решений и внесение изменений в законодательство, необходимых для интеграции Боснии и Герцеговины в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Региональный парламент объявил об этой акции на экстренном заседании 25 декабря, созванном для обсуждения реакции на судебный процесс над лидером региона Милорадом Додиком, которого обвиняют в государственном суде Боснии и Герцеговины.

Додика, пророссийского националиста и лидера самопровозглашенной Республики Сербской, судят за невыполнение решений, принятых Высоким представителем по делам Боснии и Герцеговины Кристианом Шмидтом.

Реклама:

Согласно Дейтонскому договору, который положил конец этнической войне в 1990-х годах, Босния была разделена на два автономных региона – Сербскую Республику и Федерацию, в которой доминируют хорваты и боснийцы.

Регионы связаны между собой слабым центральным правительством под наблюдением международного высокого представителя, должность которого Шмидт занимает с 2021 года.

Законодатели РС заявили, что судебный процесс над Додиком был политическим и основывался на незаконных решениях Шмидта. Они заявили, что суд и обвинения являются неконституционными, поскольку они были созданы мирным посланником, а не Дейтонским договором.

Скупщина РС хочет, чтобы ее представители бойкотировали голосования в совместных государственных органах до тех пор, пока не будет прекращен "политически мотивированный процесс" против Додика.

Представительство ЕС в Боснии и Герцеговине вместе с посольствами США, Британии, Франции, Германии и Италии осудили действия сербского парламента как "серьезную угрозу конституционному строю страны".

"В то время, когда официальное открытие переговоров о вступлении в ЕС еще никогда не было таким близким, возвращение к политической блокаде будет иметь негативные последствия для всех граждан... большинство из которых поддерживают вступление в ЕС", – говорится в заявлении.

Шмидт заявил, что "попытки политизировать судебное дело" с целью подрыва конституционного строя Боснии вызывают глубокое беспокойство, и что он без колебаний будет принимать меры для обеспечения выполнения мирного соглашения.

"Все в Боснии ... должны понимать, что ни один человек не стоит над законом", – сказал Шмидт в своем заявлении.

После многих лет политических препятствий на пути вступления в ЕС Босния получила толчок в прошлом году, когда лидеры ЕС согласились начать переговоры, как только Босния достигнет необходимого соответствия критериям членства.

Милорад Додик находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России. Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.